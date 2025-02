Puntomagazine.it - Benevento, lavori ex Orsoline: Galleria Malies, riorganizzato il servizio di trasporto

, 7 febbraio 2025 – A causa della chiusura della semicorsia di marcia di via Gaetano Rummo, direzione e senso di percorrenza verso via Bosco Lucarelli e via Porta Rufina, si è reso necessario riorganizzare, a partire da lunedì 10 febbraio, ildipubblico che interessa le linee che percorrono tale tratto.Le linee coinvolte dalla chiusura sono le seguenti: 2, 2bis, 3, 5, 5bis, 8, 9bis, 12, 12bis, 10, 14, 15. Queste linee, che transitano su via Gaetano Rummo in direzione Piazza Orsini, non subiranno variazioni di percorso in tale direzione.Tuttavia, in direzione Bosco Lucarelli e via Porta Rufina, a causa della chiusura della semicorsia di marcia, si renderanno necessarie deviazioni temporanee per garantire la continuità del. Le linee interessate continueranno il loro tragitto su via del Pomerio, via Posillipo, e via Torre della Catena, fino all’intersezione con via Porta Rufina, in prossimità della quale proseguiranno con il consueto percorso.