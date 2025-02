Anteprima24.it - Benevento, il messaggio della Curva Sud: “Rispetto per i tifosi e la città”

Tempo di lettura: 3 minutiAlza la voce laSud vista la piega che sta prendendo la stagione del. In un lungo post su Facebook il cuore del tifo organizzato giallorosso ha esternato tutta la sua preoccupazione chiedendo risposte a società e squadra. La notaSud: “La nostra voce è la voce di chi non ha mai tradito la maglia, di chi ha sempre riempito gli spalti senza mai farsi condizionare dal risultato. Perché per noi ilè una fede, non una moda. Ma proprio perché la passione non si compra né si vende, pretendiamoper i, per lae per la storia che rappresentiamo.Non vogliamo essere presi in giro. Inutile proclamare progetti ambiziosi o promesse di grandi squadre, se poi nulla viene concretizzato. Si è deciso di fare una squadra di giovani e di non intervenire sul mercato di riparazione? Accettiamo la decisione, ma la società poi deve fare altrettanto, accettando le conseguenze, con lo stadio che si svuota e l’entusiasmo che crolla, senza scaricare le colpe su altri o inventare storie e favolette a suo piacimento a cui ormai dopo anni non crede più nessuno.