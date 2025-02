Benedetta Riccio, primo store monomarca nel cuore di Napoli per la make up artist dei Vip

Leggi su Ildenaro.it

Conosciuta ai più come “laupdei Vip”, già founder dell’omonima linea diup apprezzata sia da truccatori professionisti che da clienti e followers del Brand,è leader nel settore dell’insegnamento con la sua Accademia di formazione per aspirantiup, che ogni anno forma centinaia di ragazzi e ragazze. Oggi taglia il nastro di un nuovo traguardo: l’inaugurazione delneldi. La regina delup ha infatti finalmente il suo regno che ha aperto i battenti in vicoletto Belledonne a Chiaia 17, neldello shopping napoletano, e promette di diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati del tema e gli amanti della bellezza.Il trucco c’è e si vede! Dagli arredi, alle pareti si estende la palette colori romantici identificativa del Brand, che si coniuga alla perfezione con l’atmosfera luccicante, calda, accogliente e solare dello