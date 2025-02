Oasport.it - Bellucci-De Minaur, ATP Rotterdam 2025: orario semifinale, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Mattiaaffronterà Alex denelladel torneo ATP 500 di. L’appuntamento è per sabato 8 febbraio alle ore 15.00: il tennista italiano, proveniente dalle qualificazioni e reduce dai mirabolanti successi ottenuti contro il russo Daniil Medvedev (numero 7 del ranking ATP) e il greco Stefanos Tsitsipas (numero 11 del mondo), incrocerà il solido australiano (numero 8 del circuito internazionale).Un altro top-10 per il 23enne, che non vuole smettere di sognare sul cemento della località olandese e che spera di raggiungere l’atto conclusivo, dove potrebbe trovarsi di fronte il colosso Carlos Alcaraz. Il nostro portacolori si sta rendendo di un’autentica cavalcata e ha scalato ben 24 posizioni nella classifica mondiale, issandosi al 68mo posto nel ranking ATP e con il chiaro obiettivo di andare a bussare alla top-50.