Lapresse.it - Bellucci batte anche Tsitsipas, è in semifinale a Rotterdam

Mattiae vola inall’Atp 500 di. Dopo essersi sbarazzato di Daniil Medvedev il tennista azzurro, numero 92 del ranking, firma una nuova impresa contro il greco numero 11 del mondo.si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 25 minuti di gioco. Nella sua primain carriera, l’azzurro se la vedrà con l’australiano Alex De Minaur. Il 23enne di Busto Arsizio aveva ottenuto una sola vittoria contro un top 50 prima di questo torneo. In classifica, secondo le proiezioni in tempo reale, potrebbe raggiungere la posizione numero 68 entrando così per la prima volta tra i primi 70 del mondo.