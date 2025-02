Cultweb.it - Belle Gibson e la vera storia della serie Netflix Apple Cider Vinegar: chi è l’influencer truffatrice?

è un’ex influencer australiana diventata famosa per aver affermato di aver sconfitto un cancro al cervello attraverso cure naturali e cambiamenti nello stile di vita, senza ricorrere alla medicina tradizionale. Grazie a questa narrazione, ha guadagnato un vasto seguito sui social media e ha lanciato un’app di successo, The Whole Pantry, seguita dalla pubblicazione di un libro con lo stesso nome. Tuttavia, nel 2015, un’indagine giornalistica rivelò chenon aveva mai avuto il cancro e che molte delle donazioni di beneficenza che aveva promesso non erano mai state versate. Il caso diè diventato una miniper, che ricostruisce l’incredibile e controversa vicendadonna.Una scena di(fonte:)La, creata da Samantha Strauss e diretta da Jeffrey Walker, è interpretata da Kaitlyn Dever e si compone di sei episodi.