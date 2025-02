Liberoquotidiano.it - "Bella str***"? Non proprio: l'annuncio di Carlo Conti apre un caso a Sanremo 2025

Leggi su Liberoquotidiano.it

Alt, fermi tutti. Al Festival diMarco Masini e il sodale Fedez potranno cantere senza problemi «bricconcella»: ugole spalancate e gambe richiuse sul testo urticante di trenta anni fa, e un plissé davanti al politicamente corretto.nella trecentoounesima o trecentoduesima (il conto è stato perso) anticipazione dell'edizione, spoilerata dal giorno prima della fine di quella del 2024, ha preannunciato che la canzone sarà rivisitata e corretta. Una buona dose di rassicurante camomilla da versare in dosi generose sugli indignati e le indignate speciali già con la pelle d'oca per le parole esplicite e per le allusioni del rapper Federico Leonardo Lucia. Altro che fioriere prese a calci o tentati suicidi sventati all'Ariston da Pippo Baudo. Il suo erede nazionalpopolare in salsa toscana è riuscito a salvare capra e cavoli con un barbatrucco, suggerendo qualche ritocco alla prosa masiniana non propriamente stilnovista, e poiché il cantante non è né Guido Guinizelli né Guittone D'Arezzo, avrà acconsentito ad ammorbidire.