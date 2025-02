Comingsoon.it - Belcanto: Una Favola Lirica è in arrivo su Rai1. Vittoria Puccini e Carmine Recano sono pronti a far cantare l'Italia

Leggi su Comingsoon.it

Musica non solo durante la settimana di Sanremo ma anche per tutto il mese di febbraio 2025. Suarriva, la Fiction Evento connei panni di una madre che cerca il riscatto e lo fa attraverso il talento per il canto lirico di sua figlia. Una storia di rivincita e di libertà, con un segreto da svelare.