Beko, nuova manifestazione a Siena. Operai in corteo per femare lo stop alla produzione

, 7 febbraio 2025 – In rispostadecisione diEurope di sospendere lapresso il suo stabilimento a, uncomposto da circa duecentocinquanta persone si è snodato per le vie del centro cittadino. L'iniziativa, promossa dai sindacati Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil, ha coinvolto i 299 dipendenti la cui occupazione è direttamente minacciata. Foto Paolo Lazzeroni--:nel cuore diLaè partita da piazza Salimbeni, culminando con un comizio tenuto davantiprefettura, in piazza del Duomo, dove i lavoratori si sono seduti sui gradini della cattedrale come simbolo di protesta.mobilitazione hanno partecipato personalità politiche di rilievo, tra cui il sindaco di, Nicoletta Fabio, e la deputata del Partito Democratico Laura Boldrini.