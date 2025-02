Juventusnews24.com - Behrami stronca un bianconero: «Fuori dal progetto, è lontano dall’essere un protagonista in questa Juve»

di RedazionentusNews24un: «dal». Il commento a DAZN prima di Como-su Douglas LuizPrima di Como, anticipo di Serie A del Sinigaglia valido per la 24ª giornata di campionato,ha parlato così.– «Laha speso tanti soldi, ha tanti giocatori importanti che ancora non sono riusciti ad inserirsi. L'obiettivo minimo è la Champions League per non inceppare il. Da chi ci si aspetta di più? Koopmeiners, lo stesso Nico Gonzalez, perché poi Douglas Luiz mi sembra davvero in una situazione complicata. È tanto indietro, lui èuninsquadra. Koopmeiners e Nico Gonzalez sono dentro al».