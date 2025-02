Ilnapolista.it - Becker: «Se non avessi vinto Wimbledon a 17 anni, la mia vita sarebbe stata migliore»

Leggi su Ilnapolista.it

“Molte persone perdono perché hanno paura. Non è nella mia natura essere timido o spaventato”, dice Boris. Uno che haa 17, e che poi è finito in prigione. Ha fatto pace con una paura che non sapeva di poter provare, che non gli apparteneva nemmeno “nella finale di. Da adolescente ero mentalmente molto forte”. Ne parla in una lunga e molto intima intervista al Times.La sensazione di vincerea soli 17è, dice, “difficile da spiegare. Il vantaggio di essere così giovani è che sei troppo giovane per sapere che non dovresti farlo. Non sei realmente consapevole delle conseguenze. Vivi il momento. Non hai alcun fattore paura, perché non hai mai fallito prima e non sei consapevole di come cambierà la tua”, dice.“Col senno di poi, la miaprobabilmente completamente diversa seil mio primoa 23“, dice.