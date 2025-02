Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Luna Attratta da Will Spencer!

: Electra smaschera Remy e rischia la vita!la salva! Luna affascinata dal giovanesalva eroicamente la vita ad Electra! Remy Price, il suo persecutore, si da’ alla fuga! Alla Dimoraove Luna sta scontando gli arresti domiciliari in gran segreto,presenta la sua nuova fidanzata a Bill!Le vicissitudini died Electra s’intrecceranno alla vicenda che vede al centro della scena Bill ed il rilascio di Luna Nozawa! Lesullepromettono clamorosi colpi di scena! Electra si rivolgerà al suo grande amico Remy Price per cancellare le foto compromettenti che qualcuno, di nascosto, ha inviato a Katie, scatti che le sono costati il licenziamento! Quando la ragazza scoprirà che è stato proprio l’esperto d’informatica a metterla nei guai, inizierà a scappare nella speranza di incrociare il suo fidanzato! Remy, però, la seguirà, mettendo seriamente a rischio l’incolumità della ragazza! Per fortuna, il giovaneriuscirà a rintracciarla ed a liberarla dal pericolosissimo stalker che, nel frattempo, si darà alla fuga! Successivamente, la coppia si recherà da Bill per riportare l’accaduto.