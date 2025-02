Bce mantiene il tasso d' interesse neutrale tra l' 175% e il 225%

Quotidiano.net - Bce mantiene il tasso d'interesse neutrale tra l'1,75% e il 2,25%

Ild'misurabile come "" per la Bce resta invariato dalla valutazione di fine 2023, collocandosi in una forchetta compresa fra l'1,75% e il 2,25%. Lo comunica la Bce in una anticipazione di uno 'staff paper' incluso nel bollettino economico che farà da base per le future decisioni di politica monetaria. Finora le attese prevalenti sono che la Bce porti i tassi d'verso l'area, non essendo più necessaria l'intonazione restrittiva decisa durante lo shock inflazionistico 2022-23.