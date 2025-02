Zon.it - Battipaglia, sequestrate 31 bombole di Gpl: evitato un potenziale disastro

Grazie all'intervento tempestivo della polizia municipale di, è stato scongiurato un grave pericolo per la sicurezza pubblica. Gli agenti hanno sequestrato 31di Gpl, illegalmente custodite all'interno di due minimarket etnici situati nel centro della città. La quantità di gas presente avrebbe potuto provocare un'esplosione con effetti simili a quelli di una bomba da 500 chili.L'operazione è stata avviata nella tarda mattinata, dopo una segnalazione ricevuta il giorno precedente. Gli agenti sono intervenuti in via Italia, nei pressi della Casa comunale, procedendo ai controlli che hanno portato alla confisca dei serbatoi. Il provvedimento ha permesso di eliminare una seria minaccia per i residenti e l'intera area circostante.Fonte: SalernoToday