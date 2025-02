Batteri couture | il futuro della moda fermenta in provetta

Leggi su .com

Life&People.it È nuovo, ma soprattutto microscopico il protagonistata che promette di ribaltare ogni regola del glamour. Mentre le passerelle di Milano e Parigi continuano a dettare tendenze, nei laboratori più all’avanguardia del pianeta prende forma una metamorfosi silenziosa quanto dirompente. I(sì, avete letto bene) stanno diventando i nuovi designer del. Dimenticate per un attimo sequin e paillettes: la vera magia del fashion accade in: minuscole colonie di microrganismi tessono il nuovo vocabolariosostenibile.ta: stile inI laboratori diventano gli atelier del domani e la bellezza nasce dalla perfetta simbiosi tra natura e innovazione. Come microscopici artigiani, i microrganissmi trasformano materie prime organiche in fibre rivoluzionarie, con una leggerezza che supera il nylon e una resistenza che fa impallidire l’acciaio.