Tvplay.it - Batosta Atalanta, un altro nerazzurro va ko: Gasperini non ne più

Leggi su Tvplay.it

Ancora pessime notizie in casa: si fa male un, pernon c’è pace in questa stagione.L’, domani alle 15:00, se la vedrà con il Verona ma per Gian Pieronon sono arrivate buone notizie, anzi. Ungiocatore della Dea è costretto a fermarsi a causa di un infortunio: la coperta si sta facendo sempre più corta., unva ko:non ne più (LaPresse) – Tvplay.itPessimo momento, sotto il punto di vista delle disponibilità in casa dell’. Dopo Scalvini costretto ancora a fermarsi per procedere con un intervento chirurgico alla spalla, anche Scamacca si è operato oggi dopo la lesione del tendine.Tanto che il club ha fatto sapere che: “BC comunica che Gianluca Scamacca nella giornata di oggi, giovedì 6 febbraio 2025, è stato sottoposto a trattamento chirurgico di riparazione della lesione della giunzione muscolo-tendinea prossimale del retto femorale della coscia destra”.