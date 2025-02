Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C torna in casa il CUS Pisa contro la forte Union Prato

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 7 febbraio 2025 – Con dieci gare della regular season ancora da disputare, alla quarta giornata di ritorno del campionato diC, il Cosmocare CUS, ultimo con due punti di distacco da Pontedera e CUS Firenze, con cui ha perso all’andata, si trova in una situazione, sempre più critica, in cui l’obiettivo è diventato quello di evitare l’unica retrocessione immediata, puntando almeno ai play-out. La gara di domenica in, alle 18 in Via Chiarugi,la quinta della classe,, non è certo facile, ma la squadra ci deve provare. SIM TEL- Dopo aver conquistato una tranquilla salvezza, la squadra di coach Tommaso Paoletti ha perso in questa stagione quattro pedine importanti del roster come Biagi, Dionisi, Municchi e Bonetti. Paoletti si è affidato ai confermati play Guasti, all’attaccante Bogani (13 punti di media), al top scorer Corsi (15 punti), a Vignozzi e al capitano Cavicchi.