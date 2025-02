Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale 2, l’ex capolista GMV cerca riscatto in casa con Versilia

Pisa, 7 febbraio 2025 – Quarta giornata del girone di ritorno nel campionato di2, che vede le squadre pisane impegnate nel raggruppamento A, con la sola GMV di scena in. I biancoverdi di Ghezzano, dopo aver perso la leadership in virtù di due sconfitte esterne consecutive, sono nuovamente inper tornare a vincere, sabato alle 20,30 in Via Sartori, contro il2002. Decisamente più difficili le trasferte della IES Sport, sul campo di AutoEtruria Volterra, e del Cosmocare CUS Pisa, a Capannoli, contro laValdera. GMV – Dopo una lunga striscia di risultati positivi e la conquista del primato solitario in classifica, la squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, ha perso la testa del girone, dopo lo spareggio con Valdera e la sconfitta dell’ultimo turno a Lucca.