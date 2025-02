Oasport.it - Basket, impegni in trasferta per Olimpia Milano e Virtus Bologna in Serie A. La capolista Trento affronta Varese

LaA disi appresta a disputare nel weekend alle porte la diciannovesima giornata della regular season 2024-2025 prima della lunga pausa di quasi un mese per far spazio prima alla Final Eight di Coppa Italia la settimana prossima a Torino e poi all’ultima finestra riservata alle Qualificazioni ad Euro2025 – l’Italia già qualificatala Turchia ine l’Ungheria in casa a Reggio Calabria: andiamo a presentare brevemente il turno di campionato che ci attende.Nel primo anticipo del sabato sera l’sfida alle ore 20:00 al PalaSerradimigni la Dinamo Sassari, con i meneghini reduci dal successo nel derby contro l’Openjobmetismentre il Banco di Sardegna è uscito sconfitto dal confronto con la Givova Scafati. Mezz’ora più tardi, alle ore 20:30, l’Estra Pistoia ospita proprio Scafati per ritrovare un successo e rilanciare la propria classifica dopo i due ko consecutivi contro Trapani e Treviso.