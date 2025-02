Oasport.it - Basket femminile, Andrea Capobianco: “Tutte le azzurre hanno fatto attenzione a seguire il piano partita”

Il 79-60 con cui l’Italia ha battuto la Germania significa varie cose: primo posto del girone, via ancora aperta per un record di 5-1 e soprattutto speranza di poter migliorare la propria situazione in vista del sorteggio degli Europei femminili, le cui qualificazioni (fittizie per le) termineranno domenica a Brno contro la Cechia.Queste le parole di coachal sito della FIP: “Dopo i primi minuti un po’ contratti , abbiamo interpretato questacon grande energia e consapevolezza delle nostre qualità: è stato importante il gioco in area della Germania, quando abbiamo trovato certezze in difesa poi abbiamo trovato il ritmo anche in attacco. Queste partite si vincono grazie ai dettagli, da parte dilec’è statanelil“.