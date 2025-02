Sport.quotidiano.net - Basket, Eurolega: Bologna lotta e spreca, vince Parigi nel finale

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 7 febbraio 2025 – Seconda sconfitta casalinga in quarantotto ore per la Virtus Segafredo che alza bandiera bianca anche contro il Parisball che si impone per 77-83 al termine di una partita che sembrava persa e che, al contrario, ha sorriso a Ward e compagni grazie al parziale di 13-0 nel quarto periodo che ha mandato al tappeto le Vu nere. In evidenza Nadir Hifi che iscrive a referto 23 punti mentre dall’altra parte i 17 di Shengelia non saranno sufficienti ad evitare la diciassettesima sconfitta stagionale in. Nell’ultimo periodo è determinante il parziale ospite di 13-0 Collin Malcom rompe il ghiaccio con cinque punti consecutivi non appena viene alzata la palla a due iniziale (0-5 dopo due giri di lancette). L’inerzia continua ad essere ad appannaggio della compagine francese che scappa sul 9-2 con Jantunen che fa scattare il primo campanello d’allarme alla squadra di Ivanovic che deve rinunciare ancora a Zizic e Clyburn e schiera gli stessi giocatori scesi in campo mercoledì sera.