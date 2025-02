Sport.quotidiano.net - Basket c donne. Capra Team e Hakuna Matata implacabili

Continuano a dettare legge le cugine ravennati, ad un passo dalla qualificazione ai playoff, dove accedono le prime due dei tre gironi regionali e le due migliori terze al termine della regular season e di quattro giornate aggiuntive di fase ad orologio. IlRavenna (foto), ancora imbattuto, ha superato 79-27 (21-8; 31-14; 56-21) in trasferta le Miramare Saraghine nel posticipo della quarta giornata di ritorno, mentre l’San Pietro in Vincoli ha battuto il Cmp Global Bologna 74-48 (20-4; 39-19; 52-38) nell’anticipo della quinta. Questa sera alle 21 ilscenderà in campo in casa con il Sunrise Rimini, nel quinto turno di ritorno. Mercoledì alle 20.45 a San Pietro in Vincoli si giocherà invece il derby ravennate. L’, quasi certa della matematica conquista del secondo posto, recupererà mercoledì 26 febbraio il match interno con ilVillage Granarolo (seconda di ritorno).