Basket B nazionale / Rinforzo per Jesi, ecco la guardia ala Enrico Vettori

Il giocatore ha firmato un accordo fino a fine stagione, 7 febbraio 2025 –, vestirà la maglia numero 11, è un nuovo giocatore dellaAcademy.Laala classe 2004, in uscita da Chieti, è cresciuto cestisticamente a Treviso. 192 cm per 92 kg ha disputato la stagione scorsa alla Rucker San Vendemiano, prima di approdare in estate a Chieti.Nelle due sfide stagionali controal Pala Triccoli ha messo a referto 11 punti mentre nel match di ritorno del 15 gennaio scorso a Chieti ha chiuso la sua prestazione con 16 punti.Il giocatore ha firmato un accordo fino a fine stagione. ©riproduzione riservataL'articoloperlaalaproviene da Lo sport della Vallesina.