Basket B nazionale / Fabriano in anticipo a Roma sponda Luiss, Jesi ospita Livorno

Il quintetto di Niccolai giocherà domani sera aalle ore 18, quello di Ghizzinardi riceverà al Palatriccoli, domenica, i toscaniVALLESINA, 7 febbraio 2025 – Settima giornata del girone di ritorno ed i punti incominciano a pesare per centrare almeno una posizione posto season play in.QUILa Ristoprogiocherà indomani sera alle 18 al Palazzetto dello Sport diospite della. Altro importante impegno per la squadra di coach Andrea Niccolai contro una formazione di prima fascia, attualmente nel terzetto di squadre al quarto posto in classifica. Il quintetto titolare della coach Andrea Paccariè è composto da Pasqualin, Pugliatti, l’exFallucca, Cucci, Salvioni. Nelle ore scorse la società aveva precisato circa le condizioni di Pierotti e Centanni.