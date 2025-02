Sport.quotidiano.net - Basket B Interregionale. Loreto e Bramante, si fa sul serio. Testa e gambe sui "Play-In Gold»

Terminata la prima fase del campionato di Serie Bè tempo di iniziare a pensare al-Ined al-In Out, che prenderanno il via nel weekend 15-16 febbraio. Le pesaresi Italservicegiocheranno i-In. Infatti vi accedono le prime 6 squadre classificate di ciascuna Division (E e F) della Conference Centro. Sono previste 12 partite (6 di andata ed altrettante di ritorno) contro le squadre dell’altra divisione. Ogni squadra si porterà dietro i punti ottenuti negli scontri diretti della prima fase con le squadre della propria Division. Alla fine di questa fase, le prime 8 squadre classificate accederanno aioff. Ioff si disputeranno con il classico formato delle serie al meglio delle tre gare, con il vantaggio del fattore campo per la squadra meglio classificata.