Bari | Lavoro sottopagato torno a fare l’ escort Per convincermi un cliente mi ha fatto la serenata

“Nessunè davvero piacevole, a meno che non si abbia fortuna: ci sono solo quelli che fanno guadagnare di più e quelli che fanno guadagnare di meno.” Con queste parole, Elisabetta – nome con cui si fa chiamare – racconta la sua storia. 51enne residente a, si è trovata davanti a una scelta difficile: proseguire il suo impiego in un’impresa di pulizie o tornare alla prostituzione. Come ha rivelato in un’intervista a Repubblica, la decisione si è rivelata più semplice di quanto immaginasse. “Ho accettato senza esitazioni, perché per gran parte della mia vita ho svolto questo. In quel periodo, mi sentivo semplicemente stanca.”“I soldi non mi bastavano”, la storia della prostituta ElisabettaLo stipendio che percepiva non le permetteva di coprire le spese per l’affitto della casa e per prendersi cura di sua madre.