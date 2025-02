Inter-news.it - Barella compie 28 anni, l’Inter lo celebra: «Perno imprescindibile della squadra di Inzaghi!»

Nicolòfesteggia oggi 28lo ha festeggiato con un messaggio denso di affetto e stima nei riguardi del calciatore sardo.IL GIORNO – Nicolò, pilastro deloggi 28. Il calciatore italiano rappresenta un elementodel reparto di centrocampo del club nerazzurro, come dimostrato in maniera plastica dalle difficoltà riscontrate dai meneghini in occasionesconfitta per 3-0 contro la Fiorentina. La qualità da lui mostrata in campo, abbinata alle sue doti uniche di leadership, lo rendono un elemento centrale dell’ingranaggio a disposizione di mister Simonefesteggia 28: il messaggio delAUGURI NERAZZURRI –ha omaggiato il calciatore nerazzurro con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale: «Determinazione, leadership e qualità.