Barbara Berlusconi nel Cda del Teatro alla Scala. Gasparri: "Scelta saggia"

, terzogenita del Cavaliere, è stata nominata componente del Consiglio di amministrazione della Fondazionedi Milano. La decisione è stata presa dRegione Lombardia, con un decreto firmato dal presidente Attilio Fontana. “dottoressa– commenta il governatore– i migliori auguri di buon lavoro. E’ manager di qualità”.Il curriculumLaureata in Filosofia a pieni voti,, 40 anni, è da sempre vicina al mondo della cultura, arte contemporanea ein particolare. È socia della Cardi Gallery, galleria d’arte con sedi a Londra e a Milano. Come manager è presente nel consiglio amministrazione di Fininvest dal 2003. È stata inoltre amministratrice delegata del Milan e oggi riveste l’incarico di amministratrice delegata della Holding Italiana Quattordicesima, società di investimento in private equity e venture capital che ha partecipazioni in numerose aziende e società, in Italia e nel mondo.