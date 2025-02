Banche Visconti Asi Salerno | La chiusura degli sportelli danneggia imprese e territori

Leggi su Ildenaro.it

“Non si arresta la riduzionebancari in Italia, con conseguenze pesantissime per il sistema produttivo nazionale e, in particolare, per quello campano. La notizia che nel 2023 siano stati chiusi 508, portando il totale sotto quota 20mila, conferma una tendenza allarmante che rischia di penalizzare ulteriormente lee i cittadini. In particolare, il processo di concentrazione del settore bancario potrebbe aggravare la desertificazione finanziaria di interi, limitando l’accesso al credito e ai servizi essenziali per le aziende”. Così Antonio, presidente di Ficei e del Consorzio Asi, commenta i dati della Fondazione Fiba riportati dal sindacato First Cisl.“L’home banking è uno strumento utile, ma non può sostituire glifisici, soprattutto per lee per chi si occupa della gestione di strutture industriali.