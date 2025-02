Lanazione.it - Banca Mps, utile di 1.951 milioni. Il dividendo a oltre un miliardo: "Dati solidi, pronti a crescere"

L’esordio della conferenza di illustrazione deidi bilancio diMonte dei Paschi mette insieme, non certo a caso, i due elementi che caratterizzano questa giornata particolare, per Rocca Salimbeni. "Credo fermamente che con i risultati cosìche sto per presentarvi, conundi euro di dividendi,Mps sia pronta a portare avanti un processo di crescita industriale grazie a una combinazione innovativa, a vantaggio di tutti gli stakeholders". Luigi Lovaglio, amministratore delegato diMps, sintetizza così in poche parole i due aspetti su cui ruota la giornata: i numeri brillanti a chiusura del bilancio 2024, lo sguardo centrato sull’obiettivo lanciato dieci giorni fa, la creazione con Mediodi quello che viene definito (vedi articolo a fianco) "un nuovo campione italiano".