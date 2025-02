Iodonna.it - Back to Nineties. Il "cool tone make up" celebra lo stile iconico di Angelina Jolie, Gwen Stefani, Julia Roberts & co nei primi anni '90

Continua l’operazione “effetto nostalgia” nel mondo beauty con il “up”, trend chelotrucco degli’90. Ideale per chi ha un sottotono freddo, questo beauty look valorizza il fascino del viso puntando su luci e ombre eleganti. Dalle basi alle labbra, passando per gli occhi, ilupgioca con toni freddi in all over, riportando in auge colori intramontabili come grigio, il mat, il lilla e l’azzurro.up da “mob wike”, su TikTok spopola il trucco da “gangster movie” X Leggi anche › Il trucco c’è ma non si vede.