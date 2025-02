Babysitter scomparsa a Milano arrestato il compagno per omicidio Muto davanti al pm in un video trascina un borsone pesante

Leggi su Open.online

È statoPablo Gonzalez Rivas, il 48ennedi Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, la baby sitter di 40 annia fine gennaio. Il fermo è scattato dopo che l’uomo, convocato dai pm in Procura per un interrogatorioall’aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dalle telecamere di sorveglianza è emersa l’immagine dell’uomo che esce dell’abitazione della donnando a fatica un.Le accuseA carico del 48enne risultano le accuse divolontario aggravato e soppressione e occultamento di cadavere. Era stato l’uomo a denunciare l’allontanamento – definito «volontario» della donna, una settimana dopo la sua, avvenuta tra il 24 e 25 gennaio. Pablo Gonzalez Rivas sarà ora portato in carcere.