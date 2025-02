Game-experience.it - Avowed è in arrivo su PS5? Un sorriso della director scatena la fantasia dei fan

, il nuovo action RPG di Obsidian Entertainment, è atteso su PC e Xbox Series XS il 18 febbraio 2025, ed al momentostesura di questo articolo, non esiste alcuna conferma ufficiale di una versione per, ma unhato ladei fan.Addentrandoci nello specificoquestione, are le fantasie dei fan è stata una risposta ironicagameCarrie Patel. Durante un’intervista con MinnMaxx, le è stato chiesto a bruciapelo sesarebbe arrivato su.Ed a questa precisa domanda Patel ha sfoggiato un, oltre ad annuire ed alzare le sopracciglia prima di rispondere ironicamente: “Ma è ovvio chearriverà suad un certo punto”. E come riportato da PushSquare, proprio questo comportamento di Patel ha acceso il dibattito tra i giocatori: si trattava solo di uno scherzo o di un sottile indizio?Sebbene Microsoft non abbia annunciato nulla di ufficiale, alcune considerazioni rendono questa possibilità credibile.