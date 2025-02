Cultweb.it - Avete voglia di andare in bagno quando entrate in libreria? È l’effetto Mariko Aoki (e per la scienza è tutto vero)

Nel vasto mondo delle curiosità scientifiche e psicologiche, pochi fenomeni risultano tanto bizzarri e affascinanti quanto. Chiunque abbia mai messo piede in unae avvertito improvvisamente la necessità diinpotrebbe aver sperimentato questo curioso impulso. Emerso in Giappone negli anni ’80,la giornalistalo descrisse in un articolo, il fenomeno ha trovato ampio riscontro tra i lettori, dando origine a un dibattito che ancora oggi intriga esperti e curiosi.L’origine di questa particolare reazione non è ancora chiara, ma esistono diverse teorie. Una delle più accreditate riguarda l’asse intestino-cervello, un meccanismo ben noto in medicina. Il nostro intestino risponde a stimoli emotivi e cognitivi, motivo per cui lo stress o l’ansia possono provocare disturbi gastrointestinali.