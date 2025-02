Universalmovies.it - Avatar: Fire and Ash | Foto esclusive da Empire Magazine

Nel nuovo numero disono presenti alcunedaand Ash, terzo capitolo dell’epopea cinematografica firmata da James Cameron.In particolare, una delle dueoffre un primissimo sguardo a Peylak, il capo-clan dei Wind Traders (o Tlalim Clan) interpretato nel film da David Thewlis. Contrariamente a quanto si dice, Thewlis non interpreta un nemico del clan Mangkwan ‘Ash’, bensì un capo simpatico e colorito con uno straordinario senso dello stile.“Sono allegri, felici, colorati“, racconta ala costumista diAnd Ash “Deborah L. Scott” della gente di Peylak. “E quando entrano nel nostro film, tutti sono emozionati di vederli. È come se il circo fosse in città“. Chiaro riferimento al suo stile sempre sopra le righe. “In origine il mantello era un po’ più ruvido, un po’ più rustico“, dice Scott.