Auto usata, guida all'acquisto. Ecco come non prendere fregature

Con il mercato dell’che sembra impazzito e i prezzi del nuovo che volano alle stelle, sempre più persone si orientano verso l’usato. In tanti, però, vivono ancora nel terrore dila “fregatura”. In questo articolo, quindi, andremo a vedere alcuni consigli: unadi un’senza correre rischi. Nel 2024, secondo i dati ACI, i passaggi di proprietà hanno registrato un incremento dell’8,3% rispetto al 2023, riportando il comparto ai livelli pre-Covid. “L’usato è oggi decisamente in fermento, offrendo la possibilità di cambiare la propriacon un budget più accessibile rispetto al nuovo dove, secondo le stime di Fleet & Mobility, il prezzo medio ha recentemente toccato per la prima volta i 30mila euro”, commenta con il Corriere Marco Arban, direttore del Business Development in Europa di Carfax.