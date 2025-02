.com - Aumento Pensioni a marzo 2025: verità o illusione? Il punto su corte costituzionale e Irpef

Leggi su .com

Negli ultimi giorni, si rincorrono notizie su presunti aumenti delleprevisti per il mese di. Ma si tratta di un’informazione fondata o di una semplice fake news? La realtà, come spesso accade, è più complessa: per la maggior parte dei pensionati, l’importo del rateo dirimarrà invariato rispetto a gennaio e febbraio. Tuttavia, esistono alcuni casi specifici in cui potrebbero verificarsi degli incrementi. Vediamo nel dettaglio la situazione.Aumenti e arretrati: chi potrebbe riceverli?L’unico verodelle, già entrato in vigore a gennaio, riguarda la rivalutazione annuale basata sull’inflazione, che ha determinato un incremento dello 0,8%. Tuttavia, alcuni pensionati potrebbero ricevere un conguaglio anel caso in cui non abbiano percepito la rivalutazione nei primi due mesi dell’anno.