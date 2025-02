Cityrumors.it - Aumentano i casi di suicidi tra gli adolescenti: “Dovremmo vietare i social network”

Preoccupante aumento deitra: esperti e autorità invitano a riflettere sull’impatto dei. Un dibattito urgente“È tempo di aprire un dibattito serio sulla possibilità dimedia ai bambini”, ha dichiarato Caroline Gennez, ministra del Welfare, in risposta all’inquietante aumento deiditra i più piccoli. La proposta non è frutto di un capriccio, ma nasce da numeri allarmanti.ditra gli: “” – Cityrumors.itDopo la crisi del coronavirus, gli ospedali hanno registrato un’impennata di minori che finiscono in pronto soccorso a causa di tentativi dio, pensieri cupi e comportamenti autolesionistici. Nel 2018, le chiamate al Centro antiveleni per i minori di 15 anni si aggiravano intorno alle 413.