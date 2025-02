Lanotiziagiornale.it - Attivisti e giornalisti spiati, Paragon chiude il contratto con l’Italia. Il governo nega responsabilità, ma le opposizioni vanno alla carica

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Non è solo un caso di sorveglianza illegale. È un terremoto diplomatico che getta ombre sul. La società israelianaSolutions, produttrice dello spyware Graphite, ha annunciato di aver rescisso ilcon il nostro Paese dopo la scoperta che almeno tre persone erano state intercettate con il suo software. L’azienda, che vende spyware a governi con l’impegno che venga usato solo per scopi legali, ha deciso la sospensione prima e la rottura definitiva poi perchéavrebbe violato i termini d’uso e il quadro etico concordato. IlMeloniogni coinvolgimento, ma la decisione di– come racconta il Guardian – è stata presa.Un’operazione mirataTra i bersagli figurano Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, Luca Casarini, fondatore della Ong Mediterranea Saving Humans e Husam El Gomati, attivista libico che ha denunciato il ruolo delnei centri di detenzione in Libia.