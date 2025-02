Ilrestodelcarlino.it - Atti vandalici, individuato il responsabile

Sarebbe statoildeglia otto vetture danneggiate all’interno del parcheggio di corte Botticelli a inizio settimana. L’uomo che ha spaccato i vetri dei veicoli in sosta in certi casi lo ha fatto con l’intento di razziare il contenuto, mentre in altri si sarebbe limitato al solo atto vandalico, evidentemente per il gusto di arrecare danni alla proprietà altrui. A individuare i suoi movimenti sarebbero state le telecamere collocate in zona, che lo avrebbero ripreso varcare l’ingresso della rampa che dalla strada conduce al piano seminterrato della struttura ‘Martini 3’ poco prima delle 21.30. Le indagini sono ancora in corso. Ad alimentare la rabbia dei residenti era stato il fatto che il varco di ingresso ingresso in questi ultimi mesi restava di fatto sempre aperto, per consentire l’accesso a qualunque auto 24 ore al giorno.