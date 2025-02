Atp Dallas 2025 Arnaldi ai quarti di finale A Rotterdam Vavassori cede ad Alcaraz

Leggi su Sportface.it

Matteosi è qualificato per ididel torneo ATP 500 di, in corso di svolgimento sui campi indoor in cemento della città texana. Il ligure ha infatti battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 6-1 6-3, in poco più di un’ora di gioco. Una partita in un certo senso sorprendente, visto che l’iberico era avanti 7-3 nei prenti ed era reduce dagli ottavi didegli Australian Open. Invece oggi non c’è stata storia in favore di, scappato subito via sul 5-0 nel primo set e poi bravo a non far entrare in partita l’avversario nel secondo parziale trovando due break consecutivi dal 3-3. Per l’azzurro si tratta del quinto quarto dia livello di circuito maggiore, il primo di questa stagione. Aiditroverà Jaume Munar, che ha eliminato contro ogni pronostico Ben Shelton con il punteggio di 6-2 7-6(3).