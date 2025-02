Oasport.it - Atletica, Marcell Jacobs in gara a New York per salire di colpi verso gli Europei indoor

Prosegue il cammino di preparazioneil primo grande evento della stagione con in palio le medaglie (glidi Apeldoorn) per, impegnato questo weekend sui 60 metri a Newin occasione dei Millrose Games valevoli come sesta tappa di livello Gold del WorldTour 2025 dileggera.Il campione europeo di Roma 2024 nei 100 torna in azione dunque sei giorni dopo aver aperto la sua annata agonistica con un deludente 6.63 a Boston nella finale vinta dal fenomeno statunitense oro olimpico in carica dei 100 Noah Lyles. Lo sprinter azzurro sarà di scena domani a Newper cercare di scendere sotto il muro dei 6.60 e avvicinare il suo record continentale di 6.41 che gli permise di vincere tre anni fa a Belgrado il titolo mondialesui 60.se la vedrà in una serie secca (senza batterie) con alcuni padroni di casa americani tra cui PJ Austin, il campione mondialedel 2016 Trayvon Bromell eus Moore, oltre al quotato ghanese Benjamin Azamati.