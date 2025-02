Atletica | Doualla protagonista ai Campionati Italiani Allievi indoor

Leggi su Sportface.it

Sabato e domenica ad Ancona andranno in scena i: 26 titoli in palio in due giornate che guardano al futuro al PalaCasali. Laè Kelly(Cus Pro Patria Milano), che sta sorprendendo gara dopo gara, a colpi di performance di valore internazionale a soli quindici anni. Il suo 7.23 nei 60non ha paragoni a livello europeo tra le atlete under 18 e su scala italiana vale già la quarta posizione di sempre, dietro a Dosso, Masullo, Levorato. Riflettori puntati anche sulla campionessa in carica Margherita Castellani (Atl. Arcs Cus Perugia) scesa a 7.45, Carlotta Suppini (Pontevecchio Bologna) 7.49, Benedetta Dambruoso (Valley Athletics Team) 7.53, Viola Canovi (La Fratellanza 1874 Modena) 7.54 lo scorso anno, in larga parte telaio della staffetta che nel 2024 ha trionfato agli Europei U18 di Banska Bystrica.