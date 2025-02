Oasport.it - Atletica, Alice Mangione infrange il muro dei 52”! Splendido record italiano dei 400

ha firmato il nuovodei 400 metri, vincendo di forza la tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante) andata in scena a Kalrsuhe (Germania). L’azzurra si è scatenata sul doppio giro al coperto, ha preso di forza il comando della prova e ha lanciato una splendida seconda tornata, diventando la prima azzurra a scendere sotto ildei 52 secondi.La 28enne siciliana ha tagliato il traguardo in un rilevante 51.75, ritoccando di ben 42 centesimi il primato che Virna De Angeli deteneva dal 1996. L’allieva di Marta Oliva, che oggi si è lasciata alle spalle l’egiziana Bassant Hemida (52.17) e la belga Naomi van den Broeck (52.94), ha sensibilmente abbassato il proprio personale in sala (52.60 lo scorso anno a Gand) e si è inserita all’ottavo posto delle liste mondiali stagionali dove campeggia il 50.