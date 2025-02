Iltempo.it - "Atleta responsabile anche se...". La Wada gela Sinner sul caso doping

Lanon arretra e rilancia. Il 16 e 17 aprile sarà scritta, in un senso o nell'altro, la parola fine sulla vicenda-clostebol. Il Tas, infatti, sarà chiamato a pronunciarsi sulche riguarda il numero uno del mondo del tennis maschile e la sua positività all'ormai famigerato steroide anabolizzante - presente in quantità minima nei test effettuati dall'azzurro - riscontrata durante il torneo di Indian Wells e a distanza di otto giorni nel marzo scorso. Una positività dovuta alla contaminazione con il Trofodermin, uno spray usato dal suo fisioterapista di allora, Giacomo Naldi, che si era procurato un taglio a un dito della mano e gli aveva praticato massaggi e altri trattamenti, infettando quindiattraverso delle piccole ferite a livello cutaneo. Ad agosto il tribunale indipendente nominato dalla International Tennis Integrity Agency aveva assolto- che nel frattempo ha interrotto la collaborazione con Naldi - per totale assenza di colpa o negligenza ma un paio di mesi dopo è arrivato il ricorso dell'Agenzia Mondiale Anti, che ha portato ildavanti al Tas.