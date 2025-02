Ilrestodelcarlino.it - Ateneo, boom di immatricolazioni. Tanti studenti stranieri grazie ad un nuovo corso di Ingegneria

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È Ravenna, con un +12%, il campus universitario romagnolo ad aver registrato la percentuale più alta di iscritti. Un risultato importante, dovuto in gran parte, ha spiegato ieri il rettore Giovanni Molari durante la presentazione dei dati, aldi laurea in Building Construction Engineering. "È una triennale in lingua inglese – ha spiegato – che è stata attivata due anni fa ed è passata da 94 a 208 iscritti, quasi 100 in più, in gran parte". Infatti l’altro dato in forte crescita a Ravenna, in sintonia con il resto dell’, è quello degliinternazionali, passati da 249 a 366. Una rimonta insomma per il campus ravennate, che lo sanno aveva registrato un incremento pari al 3%, mentre l’anno precedente era stato segnato da un forte calo, del 15%, dovuto anche alle conseguenze della pandemia.