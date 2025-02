Lapresse.it - Atene, protesta contro i ritardi in inchiesta disastro ferroviario

Migliaia di studenti universitari e delle scuole superiori hanno bloccato il traffico nel centro diin unaantigovernativanelle indagini suldi Tempe avvenuto il 28 febbraio del 2023, in cui morirono 57 persone. I manifestanti hanno marciato nel centro della città al grido di ‘Assassini’, davanti a centinaia di agenti di polizia, molti dei quali in tenuta antisommossa. Lo sfrontale fra un treno passeggeri e un treno merci avvenne vicino a Tempe, nel nord della Grecia; il treno passeggeri era stato erroneamente indirizzato sullo stesso binario di un treno merci in arrivo. Inelle indagini sulhanno intensificato le pressioni sul governo conservatore in vista del secondo anniversario dell’incidente. La tragedia aveva già suscitato numerose proteste pubbliche e polemiche politiche.