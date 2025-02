Rompipallone.it - Atalanta, un altro infortunio in attacco: i tempi di recupero

Scatta l’emergenza inper l’, dopo i problemi venuti fuori sull’già con Scamacca e Lookman.Per quanto riguarda il bomber italiano che era appena rientrato dopo la lesione al crociato, si è effettuata l’operazione chirurgica e che lo vedrà assente per i prossimi tre mesi. Ciò significa che la stagione, per l’attaccante che aveva toccato vette importantissime come quella della titolarità inper la Nazionale italiana, è di nuovo stagione finita. Scamacca dice, attraverso un post ironico pubblicato questa mattina sui suoi canali social, che dovrà effettuare il viaggio per Lourdes. L’emergenza però per la Dea è totale perché undei suoi compagni di squadra, si è fermato.Si tratta di unattaccante che si aggiunge a Scamacca e Lookman tra quelli fermi e in infermeria, a Zingonia, come riportato questo pomeriggio.