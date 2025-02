Bergamonews.it - Atalanta, tre modifiche in lista Champions: entrano Maldini, Posch e Sulemana

Tre possibilità di inserimento di nuovi giocatori, tre nuovi giocatori inseriti. Con il termine del mercato invernale è arrivata anche la scadenza per la consegna dellaUefa, quella dei giocatori che l’potrà utilizzare inLeague per la seconda parte di stagione, a eliminazione diretta, successiva alla League Phase.Mister Gasperini ha sfruttato a pieno le possibilità di effettuare– illimitate in “uscita”, limitate invece in “entrata”, nel senso che non è consentito aggiungere più di tre calciatori rispetto all’elenco presentato a settembre – inserendo i due nuovi acquisti del mercato di gennaio, Stefane Daniel, oltre a Ibrahim, che era rimasto escluso a inizio stagione per questioni di spazio.A liberare i tre posti (gli slot erano tutti pieni) sono state non solo le partenze di Ben Godfrey e Nicolò Zaniolo, ma anche il passaggio di Vanja Vlahovic nellaB.