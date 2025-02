Sport.quotidiano.net - Atalanta, Scamacca operato al tendine: stagione finita

Bergamo – Operazione riuscita per Gianluca, sottoposto a trattamento chirurgico di riparazione della giunzione muscoloa prossimale del retto femorale della coscia destra, presso l’Hospital Quironsalud di Barcellona. Intervento eseguito dall’equipe del professor Ramon Cugat, il mago dei tendini, che un mese fa avevaanche il difensore nerazzurro Odilon Kossounou e in precedenza aveva curato gli attaccanti allora atalantini Zapata e El Bilal Tourè.Il suo percorso riabilitativo ha una previsione intorno ai tre mesi e mezzo.anche per- come per Giorgio Scalvinimercoledì alla spalla anche lui con previsione di recupero trimestrale - e conseguentemente l’ha modificato la lista depositata stamattina alla Uuefa in vista dei playoff di Champions contro il Bruges, inserendo il difensore Stefan Posch al posto di Scalvini, il centrocampista Ibrahim Sulemana al posto di Ben Godfrey prestato a gennaio all’Ipswich Town e l’attaccante Daniel Maldini al posto di Nicolò Zaniolo girato alla Fiorentina.